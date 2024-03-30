Сегодня определится третий полуфиналист плей-офф КХЛ

Сегодня определится третий полуфиналист плей-офф КХЛ. Седьмой матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» состоится сегодня, 30 марта, в 13:30 мск. Омичи смогли «вытащить» серию со счета 1:3 и создать интригу, переведя противостояние на седьмой матч.

После увольнения главного тренера омский «Авангард» смог «камбекнуть» в битве с «Локомотивом» 1:3.



Кроме того, сегодня пройдет 6-й матч в серии между магнитогорским «Металлургом» и московским «Спартаком». По ходу 1/4 плей-офф ведут уральцы — 3:2 — подопечные Андрея Разина в шаге от выхода на екатеринбургский «Автомобилист», обыгравший в пяти матчах казанский «Ак Барс» и санкт-петербургский СКА.

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Олег Исаков