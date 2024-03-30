В Казани за 29 марта произошло 169 ДТП

В столице Татарстана, за 29 марта произошло 169 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция полка ДПС УМВД России по Казани.

Среди них — один случай со смертельным исходом: водитель проехал на запрещающий сигнал светофора железнодорожный переезд. В другом происшествии пострадал сотрудник ДПС, на которого наехал автомобиль во время преследования нарушителя.

Также за прошедшие сутки было задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель без прав. Кроме того, в отделы полиции доставлены семь граждан по подозрению в совершении преступлений. Напомним Госавтоинспекция города Казани проводит профилактические встречи с воспитанниками и руководством районных образовательных учреждений.

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Разиль Самигуллин