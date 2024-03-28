Госавтоинспекция Казани призывает родителей обеспечить безопасность детей на дорогах

Госавтоинспекция города Казани проводит профилактические встречи с воспитанниками и руководством районных образовательных учреждений. Цель — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах.

Особое внимание уделяется перевозке детей до 12 лет в автомобиле: необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка, правильно установленные в транспортном средстве. Это значительно снижает риск получения травм в случае ДТП.

Кроме того, важно обеспечить ребенка световозвращающими элементами. В темное время суток и в сумерки они делают человека заметным на дороге. Качественный световозвращатель делает пешехода видимым для водителя на расстоянии 150—300 метров, что дает возможность избежать столкновения.

Перед каждым выходом на дорогу необходимо напоминать детям основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части и подкреплять это своим примером.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно контролируют соблюдение Правил дорожного движения детьми. В наиболее опасных местах составляются карточки «Стоп — твоя жизнь в опасности!».

Главное правило, которое настоятельно рекомендует соблюдать Госавтоинспекция, — это личный пример ответственного поведения на дорогах для детей. Родителям важно демонстрировать ребенку верный алгоритм действий при участии в дорожном движении, постоянно напоминать правила дорожного движения и контролировать их соблюдение.

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