Путин внес изменения в указ об особом порядке сделок с акциями
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в порядок раскрытия и предоставления информации некоторыми хозяйственными обществами.
В указ от 27 января 2024 года внесли следующие изменения:
- В названии слова «связанными с ними лицами» заменили на «иными лицами»;
- Пункт 1 изложили в следующей редакции:
Информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований законов РФ, не раскрывают и (или) не предоставляют следующие лица:
- хозяйственные общества, являющиеся экономически значимыми организациями в соответствии с законом от 4 августа 2023 года №470-ФЗ;
- лица, которые обязаны или имеют право вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации;
- лица, которым передано право на вступление в прямое владение;
- хозяйственные общества, которые созданы в судебном порядке и которым переданы права иностранной холдинговой компании на акции;
- хозяйственные общества из перечня, в отношении которых применяется особый порядок совершения отдельных видов сделок, утвержденный указом Президента РФ;
- российские юридические лица, которые в результате сделок приобретают права владения, пользования и (или) распоряжения акциями хозяйственных обществ из этого же перечня.
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