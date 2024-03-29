Продажи книг китайского фантаста Лю Цысиня выросли в 2,5 раза

Фото: Екатерина Петрова

Лю Цысинь стал первым в России популярным китайским писателем-фантастом. На «Нетфликсе» 21 марта вышел сериал по его книге «Задача трех тел». Федеральная книжная сеть «Читай-город» предполагает, что после экранизации увеличится спрос не только на книги Лю Цысиня, но и в целом на современную китайскую прозу.

При этом в «Читай-городе» сказали, что интерес к Лю Цысиню рос вне зависимости от экранизаций. В 2022 году продажи книг китайского писателя выросли на 24% по сравнению с годом ранее. А в 2023 году рост составил 53% по отношению к предыдущему периоду. С начала этого года книга «Задача трех тел» занимает третье место по продажам книг в жанре научной фантастики. Ее опередили только «Дюна» Фрэнка Герберта и «Солярис» Станислава Лема.

Роман «Задача трех тел» входит в трилогию «В память о прошлом Земли». Вторая и третья часть цикла — книги «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти». В фантастических произведениях Лю Цысиня вписана история Китая. Автор ставит перед читателями вопросы, которые заставляют задуматься о будущем.

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Екатерина Петрова