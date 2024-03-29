В Казани дошло до суда дело о вымогательстве против полпреда Дагестана

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Советском райсуде Казани намечен старт процесса по делу Магомеда Муслимова, который с 2016 года занимал пост полномочного представителя Дагестана в Республике Татарстан, а в 2022-м возглавил и региональное общественное объединение народов Дагестана. Его обвиняют в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере, сообщает журналист «Реального времени».



Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд рассмотрит вопрос о продлении обвиняемому срока домашнего ареста.

Уголовное преследование Муслимова началось в марте 2023-го. Его обвинили в вымогательстве 6,7 млн рублей в качестве несуществующего долга у гендиректора казанского торгового дома «Бел-Та» и ООО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок «Казанский» Геннадия Старостина в июле-августе 2021 года. Причем на тот момент сотрудники МВД полагали, что действовал общественный лидер в сговоре с неустановленными лицами. На аресте следователь указывал, что при задержании Муслимов оказал активное сопротивление.

Сам задержанный и его защитник настаивали: долг существует, представляли следствию решение суда Махачкалы о взыскании долга со Старостина на основании расписки.

В противовес этому потерпевшая сторона доказывала, что данных денег у Муслимова казанский бизнесмен не брал, но привел к нему знакомого, который получил те самые миллионы и пропал. А Старостина убедили написать расписку, что и стало поводом для требования средств в гражданском порядке.