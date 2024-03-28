В Татарстане подписали соглашение, объединяющее сферу туризма и беспилотную авиацию

Фото: предоставлено руководителем Федерации гонок дронов Республики Георгием Дикопольским

26 марта в Болгаре состоялось подписание соглашения между Спасским муниципальным районом, Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником и Федерацией гонок дронов Республики Татарстан.

Это соглашение сыграет важную роль в интеграции высоких технологий в туристическую сферу и повысит уровень привлечения туристического потока в регионе.

— Современные технологии позволяют расширять границы своего использования, и соглашение между федерацией, Спасским муниципальным районом и Болгарским музеем-заповедником — яркий тому пример. Благодаря высокотехнологичным решениям удастся вызвать еще больший интерес людей к истории и культуре Республики Татарстан, — отметил руководитель Федерации гонок дронов Республики Татарстан Георгий Дикопольский.

Кроме того, проект откроет возможности для новых специалистов в области беспилотной авиации. В рамках разрабатываемой программы появится направление по обучению школьников и студентов производству и управлению беспилотниками.

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Олег Исаков