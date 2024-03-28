Казанский отдел Гостехнадзора переехал на Модельную

Казанский отдел Гостехнадзора переехал из здания на Спортивной, 33 на Модельную, 10, рассказал в интервью «Реальному времени» начальник Управления гостехнадзора Республики Татарстан Альберт Бурганов.

— Скоро откроется наша часть здания — мы в ней провели ремонт и сделали площадку для сдачи экзаменов. Это помещение нам передало Минземимущество РТ — здание в республиканской собственности, — отметил он.

Кроме того, начальник управления рассказал «Реальному времени» о том, как оборудуют отдельные помещения в здании:

— Мы оборудовали компьютерный класс на 15 мест для сдачи экзаменов. Также оборудовали специальную зону для документов — в ней будет три окна для клиентов: два окна для приема документов, третье для выдачи, — поделился Бурганов.



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Олег Исаков