Спортсмены СК «Синтез» отправились на сборы в Китай

Фото: предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев, выступающие за СК «Синтез», в составе сборной России по прыжкам в воду отправились на тренировочное мероприятие в Китай.



Как сообщает официальный сайт Федерации прыжков в воду России, сборы пройдут на базе центра водных видов спорта Чжаоцин, который расположен в 100 км от города Гуанчжоу.

Центр водных видов спорта Чжаоцин примечателен тем, что помимо «классических» снарядов, там установлены вышки для хайдайвинга на высоте 20 и 27 метров.

По плану, татарстанские прыгуны в воду вернутся в Казань 7 апреля, после чего продолжат подготовку к главным стартам сезона.

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