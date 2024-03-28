В Казани за 27 марта произошло 201 ДТП: есть погибший и пострадавшие

По сообщению Госавтоинспекции по Казани, за 27 марта в Казани произошел ряд дорожно-транспортных происшествий. Всего за этот период было зафиксировано 201 ДТП, из них в одном случае погиб человек. Причиной смерти стало столкновение автомобилей при проезде на запрещающий сигнал светофора.

В двух других случаях пострадали люди. Одно происшествие было связано с наездом на стоящее транспортное средство из-за несоблюдения скорости и дистанции, а другое — со столкновением по причине несоблюдения дистанции.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудниками полиции были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и четыре водителя без прав управления транспортным средством. Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены пять граждан.

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