Экологи выявили превышения по сероводороду в Тукаевском районе Татарстана

Жители Тукаевского района республики в течение двух недель марта жаловались на зловонный запах. В частности, жалобы поступали от жителей Князевского и Комсомольского сельских поселений.

Люди связывали неприятный запах с деятельностью свиноводческого комплекса ООО «Камский Бекон», расположенного на территории Комсомольского сельского поселения.

Инспекторы Министерства экологии оперативно провели несколько выездных обследований территории с помощью передвижной экологической лаборатории и отобрали пробы атмосферного воздуха при выезде по каждой жалобе. По результатам последних анализов выявлены превышения предельно допустимой концентрации содержания сероводорода.

Так, 18 марта в поселке Комсомолец, на границе санитарно-защитной зоны ООО «Камский Бекон», зафиксировано превышение по сероводороду в три раза. А 21 марта в поселке Сосновый Бор, на улице Магистральной, содержание сероводорода в воздухе было превышено в 13,8 раза.

Все материалы по данному делу направлены в Управление Росприроднадзора, так как деятельность ООО «Камский Бекон» подлежит федеральному экологическому надзору.

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Разиль Самигуллин