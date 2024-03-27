Казанские пожарные спасли 72-летнего мужчину из горящей пятиэтажки на Газовой

Сегодня в 14.11 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Газовой, 17 в Казани. По прибытии пожарными установлено горение в квартире на втором этаже, а в подъезде было сильное задымление.

Звено пожарных в дыхательных аппаратах обнаружило на площадке между первым и вторым этажами пострадавшего. Мужчину 1952 года рождения вынесли и передали медикам, которые госпитализировали его в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.

Открытое горение ликвидировали 12 специалистов МЧС России. Самостоятельно эвакуировались 10 человек. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

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Разиль Самигуллин