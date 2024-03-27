В Казани продлили ограничение движения на улицах Сыртлановой и Мавлютова

В Казани продолжается реконструкция водопровода, из-за чего было продлено ограничение движение транспорта на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

До 13 мая частично закрыта проезжая часть по улице Сыртлановой вблизи пересечения с улицей Хусаина Мавлютова, а также в районе дома №17 по улице Хусаина Мавлютова. Кроме того, частично закрыта проезжая часть по улице Хусаина Мавлютова в районе дома №17е корп. 3. Вблизи здания №17е корп. 2 полностью перекрыт местный проезд и частично закрыта проезжая часть.

Напомним, половину моста «Миллениум» в Казани закроют на ремонт с 1 апреля. В этом году отремонтируют вторую часть моста — от улицы Вишневского в сторону проспекта Амирхана. Двустороннее движение организуют по половине моста, как было годом ранее.

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Разиль Самигуллин