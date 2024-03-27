Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

Рынок акций Российской Федерации начал торги в среду с роста, продолжая тенденцию предыдущего дня. Это происходит на фоне ожиданий дивидендов, несмотря на негативные сигналы с нефтяного рынка. Цена нефти марки Brent упала ниже 85,5 доллара за баррель.

За минуту торгов индексы РТС и Мосбиржи прибавили по 0,3%. К 10.01 МСК индекс Мосбиржи достиг значения 3 294,62 пункта, а индекс РТС — 1 120 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Наибольший рост показали акции НЛМК (+1,2%), расписки OZON (+0,9%), бумаги ММК (+0,8%), «Яндекса» (+0,8%) и «Магнита» (+0,7%). Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 0,6%, а привилегированные акции — на 0,5%. Также на 0,6% выросли бумаги «ТКС Холдинга». Снижение стоимости зафиксировано у акций «Лукойла» (-0,1%), «Норникеля» (-0,1%) и Polymetal (-0,1%).

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Разиль Самигуллин