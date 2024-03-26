Рынок акций России открылся ростом индексов PTC и МосБиржы

Российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи во вторник, 26 марта. Это произошло на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры и некоторого улучшения настроений на внешних фондовых площадках. Ранее отечественный рынок акций демонстрировал отрицательную динамику.

К 10:01 мск индекс МосБиржи составил 3288,72 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1116,62 пункта (+0,1%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Лидерами роста стали акции Газпрома (+1,5%), РусГидро (+1,3%), Яндекса (+1,2%), Роснефти (+1%), ВТБ (+0,9%) и ММК (+0,9%). В то же время подешевели акции НОВАТЭКа (-2,9%), Норникеля (-0,6%) и МТС (-0,2%). Доллар стоит 92,75 рубля (+0,17 рубля).

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Разиль Самигуллин