В ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» участвовали более 140 единиц пожарной техники

В ликвидации последствий пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» участвовали почти 400 пожарных и спасателей. Помимо этого было задействовано более 140 единиц пожарной техники. Также на место происшествия оперативно прибыли 44 бригады скорой помощи и три медицинских вертолета, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что для полной ликвидации последний теракта потребуется еще некоторое время. Глава столицы дополнительно отметил действия медицинских и социальных работников:

— 110 cоциальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает к нам из других регионов страны, — добавил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что еще 34 пострадавших выписали из больниц Москвы, при этом в больницах до сих пор остаются еще 60 человек.

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