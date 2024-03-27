Пловец СК «Синтез» пропустил чемпионат ПФО

Фото: предоставлено пресс-службой СК СИНТЕЗ

Спортсмен СК «Синтез» Николай Зуев не выступил на одном из отборочных турниров к чемпионату России по плаванию 2024 года — чемпионате ПФО. Его решение прокомментировал тренер СК «Синтез», главный тренер сборной Республики Татарстан по плаванию Алексей Кузнецов:

— Первым официальным стартом сезона для Николая стал этап Кубка России в Калининграде. Он сложился не совсем удачно, несмотря на то, что спортсмен смог завоевать бронзовую медаль на одной из своих коронных дистанций — 100 м на спине. Проанализировав результаты и спортивную форму, мы пришли к решению не выступать на чемпионате Приволжского Федерального Округа в Пензе, а продолжить целенаправленную подготовку к чемпионату России, который пройдет в апреле 2024 года в Казани.

Наставник добавил, что сейчас Николай Зуев тренируется по индивидуальному графику. Вполне возможно, в качестве контрольного старта он выступит на турнире по линии ФСО «Динамо».

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