Вылет из Казани в Шарм-Эль-Шейх задержали на 12 часов

Фото: Максим Платонов

Вылет из Казани в египетский Шарм-Эль-Шейх задержали на 12 часов 15 минут, узнало «Реальное время». Задержка вылета отображена и на онлайн-табло аэропорта Казани.

Задержка вылета на онлайн-табло казанского аэропорта. скриншот realnoevremya.ru с сайта kazan.aero

— Сложные метеоусловия аэропорта Казани (сильный боковой ветер) стали причиной изменения времени отправления рейса 5565 Казань — Шарм-эль-Шейх. На данный момент вылет планируется после 15.00 мск. Пассажирам оказываются услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: напитки, питание и проживание в гостинице, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта в 01.24 мск в Шарм-Эль-Шейх вылетел другой борт авиакомпании «Уральские Авиалинии». Вылет рейса авиакомпании «Россия» должен был состояться через 1 час 21 минуту после этого.

Также состоялись вылеты в Горно-Алтайск, Москву и Стамбул в период с 03.06 по 07.42 мск без задержек. С задержкой на 16 минут в 08.01 другой самолет вылетел в Санкт-Петербург. Вплоть до 08.45 мск серьезных задержек рейсов не было, кроме рейса в Шарм-Эль-Шейх авиакомпании «Россия».

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Олег Исаков