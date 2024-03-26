Названы победители премии «Чистая книга»

Фото: Петрова Екатерина

Литературная премия «Чистая книга» была учреждена в 2019 году в честь русского писателя и публициста Федора Абрамова. Она вручается раз в два года. В 2024 году жюри премии рассмотрело заявки из 32 регионов, а также из Республики Беларусь.

Номинация «Современная проза»: документальный роман Василия Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем» и сборник малой прозы Романа Сенчина «Остановка. Неслучившиеся истории».

Номинация «Литературная критика»: книга Ивана Родионова «На дно, к звездам. Заметки об отечественной литературе 2019—2023».

Специальная премия «За сохранение и развитие традиций деревенской прозы»: сборник рассказов Натальи Мелехиной «Перевал Волкова».

Специальная премия «За подвижническую деятельность по изучению и пропаганде литературы Русского Севера»: сборник эссе Николая Васильева «С ней люблю, негодую и плачу».

«Рад, что вновь премия «Чистая книга» вбирает в себя настоящую литературу. Правильно, что признанные писатели соревнуются с писателями гораздо менее известными, публикующимися в региональных издательствах. Уровень северных литераторов высок, и созданная в провинции литература о провинции очень хороша. Отдельно обрадовали исследовательские работы архангельских журналистов Сергея Доморощенова (о Степане Писахове) и Николая Васильева (о Николае Рубцове), а также лирическая проза сыктывкарского журналиста Игоря Иванова. Яркое впечатление — документальная семейная сага «Склонен к побегу» о жизни Марка Живило, красноярского художника, фронтовика, узника ГУЛАГа, подготовленная его родными. Остановлюсь пока, потому что чувствую, придется перечислить почти всех», — прокомментировал председатель экспертного совета Сергей Шаргунов.

Церемония награждения победителей пройдет на книжном фестивале «Белый июнь» в Архангельске.

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Екатерина Петрова