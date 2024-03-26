В некоторых домах Вахитовского района Казани сутки не будет воды

В домах Вахитовского района Казани на сутки будет отключено водоснабжение. Это связано с работами по переподключению водопроводов.

С 9.00 2 апреля до 9.00 3 апреля воды не будет в жилых домах по улицам Заводской, Нариманова, П. Коммуны и Татарстан. Об этом сообщили в телеграм-канале префектуры «Старый город».

Полный список адресов:

ул. Заводская, 1б, 1г, 1д, 3, 56а;

ул. Нариманова, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60 стр.2, 62, 62/1, 63, 66, 66/1, 66а, 68, 70, 70/1, 72/52;

ул. П. Коммуны, 24, 35;

ул. Татарстан, 40, 52/72, 54.

Ранее авария на водопроводе оставила без воды десятки домов в Вахитовском районе Казани. Под отключение попали 48 многоквартирных домов на улицах Галактионова, Щапова, Горького, Некрасова, Пушкина и других, а также 40 административных зданий и одна школа.

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