В Приволжском районе Казани начнутся ремонтно-монтажные работы за 15,8 млн рублей
Компания РСК начнет ремонтно-монтажные работы в рамках проекта по обновлению сетей водоснабжения и канализации жилых домов.
В Приволжском районе Казани начнутся ремонтные работы в жилом комплексе «М-14» в домах №1-1 и №1-2. Компания обновит бытовые водные системы и подземные стоки. Общая стоимость проекта — 15,8 млн рублей.
Согласно условиям договора, производственные работы продлятся до 10 июня 2024 года. По условиям договора, компания РСК дает 10 лет гарантии на строительно-монтажные работы и 5 лет — на восстановительные работы при возможных просадках или деформациях.
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