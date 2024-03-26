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В Приволжском районе Казани начнутся ремонтно-монтажные работы за 15,8 млн рублей

13:25, 26.03.2024

Компания РСК начнет ремонтно-монтажные работы в рамках проекта по обновлению сетей водоснабжения и канализации жилых домов.

В Приволжском районе Казани начнутся ремонтные работы в жилом комплексе «М-14» в домах №1-1 и №1-2. Компания обновит бытовые водные системы и подземные стоки. Общая стоимость проекта — 15,8 млн рублей.

Согласно условиям договора, производственные работы продлятся до 10 июня 2024 года. По условиям договора, компания РСК дает 10 лет гарантии на строительно-монтажные работы и 5 лет — на восстановительные работы при возможных просадках или деформациях.

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Анастасия Фартыгина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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