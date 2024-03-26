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Правительство России расширило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы

10:55, 26.03.2024

Правительство России расширило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024—2026 годы. Изменения позволят медицинским организациям приобретать техническое оборудование и инвентарь за счет средств ОМС. Сумма расходов на каждую единицу увеличилась с 100 до 400 тысяч рублей.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание также включены в структуру тарифа.

Кроме того, с 2024 года часть объемов высокотехнологичной медицинской помощи будет оказываться в рамках базовой программы ОМС. В связи с этим постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным, добавлены повышающие коэффициенты к зарплате медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную помощь. Напомним в Госдуму внесен законопроект о соцподдержке пострадавших в результате терактов и чрезвычайных ситуаций.

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Разиль Самигуллин
Общество
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