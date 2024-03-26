Правительство России расширило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы

Правительство России расширило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024—2026 годы. Изменения позволят медицинским организациям приобретать техническое оборудование и инвентарь за счет средств ОМС. Сумма расходов на каждую единицу увеличилась с 100 до 400 тысяч рублей.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание также включены в структуру тарифа.

Кроме того, с 2024 года часть объемов высокотехнологичной медицинской помощи будет оказываться в рамках базовой программы ОМС. В связи с этим постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным, добавлены повышающие коэффициенты к зарплате медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную помощь. Напомним в Госдуму внесен законопроект о соцподдержке пострадавших в результате терактов и чрезвычайных ситуаций.

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Разиль Самигуллин