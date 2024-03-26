В Госдуму внесен законопроект о соцподдержке пострадавших в результате терактов и чрезвычайных ситуаций

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева внесла на рассмотрение проект федерального закона «О социальной поддержке граждан, пострадавших в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций».

Законопроект предлагает установить меры социальной поддержки для лиц, пострадавших в ходе чрезвычайных ситуаций и терактов. Основанием для распространения закона на ЧС и теракты является распоряжение председателя Правительства или указ президента России.

В случае принятия закона, пострадавшие и члены их семей смогут получить единовременные выплаты, ежемесячные социальные выплаты, компенсации на погребение, а также бесплатную медико-психологическую помощь.

Законопроектом предусмотрены следующие меры поддержки:

Единовременная выплата в размере среднемесячной заработной платы. Сумма выплачивается членам семей погибших в равных долях.

Ежемесячная социальная выплата членам семьи погибшего. Выплачивается тем, кто имеет право на получение пенсии по потере кормильца.

Компенсация на погребение в размере 10-кратного размера МРОТ.

Денежная компенсация оплаты доставки тела к месту погребения.

Оказание бесплатной медико-психологической помощи членам семей в течение трех лет после чрезвычайной ситуации или теракта.

Помимо этого, детям погибших, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на основании договора об оказании платных образовательных услуг, предоставляется право продолжить обучение за счет средств соответствующего бюджета.

Также закон предусматривает меры поддержки для пострадавших, которые получили инвалидность I, II или III группы в результате чрезвычайной ситуации или террористического акта. Им предоставляются единовременные и ежемесячные выплаты, оплата обучения по программам профессиональной переподготовки и другие меры поддержки.

Финансирование мер социальной поддержки будет осуществляться за счет средств федерального бюджета из Резервного фонда Правительства РФ. Закон вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 марта 2024 года. Ранее в Российском государственном социальном университете заявили, что дети погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» смогут получить бесплатное образование. Оплату за этих студентов университет произведет из собственных средств.

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Разиль Самигуллин