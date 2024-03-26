В Татарстане продлили выплату в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны

Единовременную выплату в 400 тысяч рублей заключившим контракт с Минобороны в Татарстане продлили до 1 апреля 2024 года.

Заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане предлагается в ближайшем военкомате или исполкоме сельского поселения. При себе необходимо иметь паспорт или документ, подтверждающий законность нахождения на территории РФ для иностранных граждан, а также предоставить свидетельство о браке и рождении детей при их наличии.

