В Альметьевске из горящей квартиры спасли мужчину

Сегодня утром в Альметьевске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Ризы Фахретдина, 14. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение в квартире на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие пожарные МЧС России с помощью бензореза вскрыли запертую металлическую дверь. В ней обнаружили мужчину 1972 г. р. — он находился в сознании. Мужчину вывели через лестничную клетку и передали медикам скорой помощи.

В комнате ликвидировали горение дивана и постельного белья. Площадь пожара составила 6 кв.метров. После осмотра медики госпитализировали мужчину. У него выявили признаки отравления продуктами горения.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

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Олег Исаков