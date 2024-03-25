Казанцы могут присоединиться к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»

Казань вновь примет участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Он пройдет 19 мая и объединит около 4 тысяч участников. Спортсмены смогут выбрать дистанцию в 1, 5, 10 и 21,1 км. Трассы полумарафона пройдут вдоль Кремлевской набережной. На всем пути будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и медики.

Болельщиков и спортсменов ждет концертная программа, детские развлечения и другие активности. Для участников также будет организована отдельная зона отдыха.

По результатам полумарафона будет определен город-победитель. Его выберут по трем критериям: среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношению участников к общему населению города и средней скорости бега участников. Казань уже дважды завоевывала этот титул — в 2017 и 2018 годах.

Ранее казанский марафон стал участником Лиги марафонов БРИКС, которая объединит его с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи» из Санкт-Петербурга. Проект запустят уже в этом беговом сезоне.

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Разиль Самигуллин