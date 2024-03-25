«Человеку уже 38 лет» — названа причина, почему Овечкин слабо стартовал в текущем сезоне в НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал «Газете.ru» о выступлениях капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне. Специалист отметил, что Овечкин тяжело входит в форму, и это нормально для его возраста.

«Человеку уже 38 лет. А хоккей — игра контактная, есть травмы и различного рода воздействия на организм. Так что то, что он начал сезон не очень убедительно, совершенно естественно», — считает Плющев.

Однако он добавил, что если Овечкин сумеет сохранить форму, то у него все будет хорошо.

Накануне «Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» со счетом 3:0 — Овечкин забросил две шайбы. Он оформил третий дубль в последних четырех играх, а также установил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 38 и старше, забросив восемь шайб в пяти играх подряд.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 26 голов. В общей сложности за карьеру он забросил 848 шайб и на 46 голов отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

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