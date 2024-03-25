В Казани подвели итоги зимнего спортивного сезона

В Казани завершился зимний сезон, который запомнился горожанам разнообразными спортивными мероприятиями. Председатель комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов рассказал о том, что в этот период в столице Татарстана было организовано 102 места для катания на коньках, включая 83 хоккейные коробки и 19 катков с пунктами проката. Также было подготовлено 15 трасс для любителей лыжных прогулок.

Для казанцев были организованы спортивные мероприятия, направленные на развитие массового спорта. Так, в рамках проекта «Спорт у дома» впервые прошли соревнования по дворовому хоккею. В них приняли участие жители различных районов Казани. Всего в этом году в рамках проекта планируется провести соревнования по 16 дисциплинам.

Зимний сезон в Казани завершился Казанским юношеским марафоном. Более 20 тысяч любителей и спортсменов с семьями приняли участие в 42-й Всероссийской массовой гонке «Лыжня России».

Также состоялись и другие соревнования:

57-й Казанский лыжный марафон с общим призовым фондом в 850 тысяч рублей (участвовали 650 спортсменов из 37 регионов России);

чемпионат Казани по лыжным гонкам памяти Героя России Сергея Ашихмина;

финальные соревнования спартакиады «Игры долголетия. Жизнелюб» по лыжным гонкам;

первенство Казани по сноуборду и лыжам;

фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск»;

открытое первенство Казани среди юношей на ледовых аренах.

Завершением лыжного сезона стал Казанский юношеский лыжный марафон, в котором приняли участие более 900 спортсменов. Воспитанники спортивных школ также активно участвовали в зимних соревнованиях. На ледовых аренах города продолжаются этапы открытого первенства Казани среди юношей. Первая игра за звание чемпиона города пройдет 27 марта между командами «Динамо» и «Тимерхан».

Юные хоккеисты города приняли участие в гала-матче открытия городского этапа финальных соревнований «Золотая шайба». А на стадионе «Ракета» прошел День зимних видов спорта, где юные спортсмены приняли участие в показательных выступлениях по фигурному катанию, конькобежному спорту и хоккею с мячом. Ранее в столице Татарстана прошел 49-й Казанский юношеский лыжный марафон — 2024, подводящий черту под зимним спортивным сезоном.

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Разиль Самигуллин