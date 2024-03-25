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В Казани 25 марта потеплеет до 7 градусов

07:15, 25.03.2024
В Казани 25 марта потеплеет до 7 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня, 25 марта, в понедельник, в Казани температура воздуха днем поднимется до +7 градусов. Средняя скорость ветра составит 1—5 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 0 градусов.

Утром в Казани возможен дождь со снегом.

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Общество Татарстан
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