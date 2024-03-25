В Казани 25 марта потеплеет до 7 градусов
Сегодня, 25 марта, в понедельник, в Казани температура воздуха днем поднимется до +7 градусов. Средняя скорость ветра составит 1—5 метров в секунду.
Ночью температура опустится до 0 градусов.
Утром в Казани возможен дождь со снегом.
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