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Экономика

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ЦБ о принудительной ликвидации «Киви банка»

12:53, 25.03.2024

Арбитражный суд Москвы 10 апреля проведет заседание по иску Центрального банка о принудительной ликвидации «Киви банка». Об этом сообщается на сайте суда.

Исковое заявление было подано 14 марта от лица Банка России по Центральному федеральному округу. Другие подробности иска пока не раскрываются.

Ранее агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам «Киви банка» 880,3 млн рублей за два дня. Это составляет 20% объема страховой ответственности.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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