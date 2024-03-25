Виктор Козлов останется главным тренером «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов останется главным тренером хоккейного «Салавата Юлаева». Об этом сообщил генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов.

— У нас состоялась встреча с главной РБ, по итогам Радий Фаритович Хабиров предложил Виктору Николаевичу продолжить работу главным тренером. Вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию команды и тренерского штаба, — заявил гендиректор Баширов.

Напомним, в этом сезоне «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде от челябинского «Трактора» со счетом 2:4 в 1/8 серии Кубка Гагарина. В следующем раунде челябинцы всухую выбили чемпиона регулярки московское «Динамо» и прошли в полуфинал плей-офф.

Добавим, что главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов покинул свою должность в клубе. Казанцы провалили первый раунд нынешнего плей-офф против «Автомобилиста». «Барсы» уступили екатеринбуржцам 1:4 в серии.

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Олег Исаков