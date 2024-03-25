Ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина ушла из жизни
Ветеран прокуратуры Республики Татарстан Гузель Равиловна Самигуллина скончалась сегодня, 25 марта 2024 года, на 55-м году жизни.
Гузель Равиловна посвятила долгие годы службе в органах прокуратуры Республики Татарстан. Она была высококвалифицированным следователем, помощником, старшим помощником, заместителем Альметьевского городского прокурора, прокурором апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики. За многолетнюю безупречную службу имела ведомственные поощрения.
Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной. Память о Гузель Равиловне Самигуллиной навсегда останется в сердцах всех, кто знал и уважал ее как высокопрофессионального работника и доброго человека. Похороны состоятся сегодня, 25 марта 2024 года, на кладбище №6 в г. Альметьевске. О времени прощания будет сообщено дополнительно.
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