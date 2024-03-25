Навигатор «Яндекса» начал работать со сбоями в Казани

Навигатор «Яндекса» начал работать со сбоями в столице Татарстана. Корреспондент «Реального времени» сообщает, что в приложении происходит сбой навигации.

Приложение ведет пользователя в не нужном направлении и зависает. Также отметка местоположения человека вертится на месте. Однако в настоящее время массовых сбоев не наблюдается.

Ранее сервис «Яндекс.Такси» сообщил о временной мере: теперь он будет медленнее искать водителей для пользователей, которые часто отменяют заказы.

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Разиль Самигуллин