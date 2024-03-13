«Яндекс Такси» замедлит поиск водителей для клиентов с частыми отменами заказов

Сервис «Яндекс Такси» сообщил о временной мере: теперь он будет медленнее искать водителей для пользователей, которые часто отменяют заказы.

В компании считают, что это поможет сдерживать цены на поездки и «оптимальнее» использовать время водителей на смене.

Стоит отметить, что неизвестно, как часто должны отменяться заказы, чтобы к пользователю начали применять эту меру.

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Нафиса Миннехузина