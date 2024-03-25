Рустам Минниханов начал республиканское совещание с минуты молчания

Сегодня в Кабмине Татарстана раис республики Рустам Минниханов начал совещание с руководителями правоохранительных органов. Заседание стартовало с минуты молчания.

Во время совещания Рустам Минниханов подчеркнул необходимость усиления мер безопасности при проведении массовых мероприятий.

— Считаем необходимым усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, — отметил Рустам Минниханов.

Также раис Татарстана заявил, что силами Росгвардии будет проведен осмотр торгово-развлекательных центров. Кроме того, при планировании мероприятий с массовым пребыванием граждан потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел.

— Организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечить меры безопасности с максимальным привлечением сил и средств частных охранных организаций. Мы не вправе подвергать жизнь и здоровье наших граждан какой-либо угрозе, — заключил раис республики.

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