В Госдуму внесен законопроект о ратификации протокола к соглашению с Турцией о кредите на $6 млрд

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации получила проект федерального закона «О ратификации Протокола №2 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о предоставлении государственного экспортного кредита Правительству Турецкой Республики от 29 декабря 2017 г.». Инициатором процесса выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.



Документ предполагает ратификацию протокола, подписанного в Москве и Анкаре в августе 2023 года. Он должен укрепить дружественные отношения между странами и поспособствовать развитию торгово-экономического сотрудничества.

В сопроводительной документации указано, что протокол подразумевает изменение условий предоставления кредита со стороны России. В частности, предполагается продлить срок погашения задолженности с 8 до 14 лет, а также увеличить сумму кредита на 331,37 млн турецких лир, что составляет примерно $6 миллиардов.

Для изучения этого вопроса и принятия решения по законопроекту российским парламентариям потребуется не менее 30 дней. После рассмотрения и утверждения документа Госдумой и Советом Федерации его должен будет подписать президент РФ.

Напомним, по данным Министерства торговли Турции, в феврале 2024 года экспорт в Россию сократился на 33% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Его объем составил 670 миллионов долларов. Из-за этого общее количество поставок за два месяца (январь и февраль) также уменьшилось.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин