В Казани очищены от снега 90% кровель и 80% дождеприемных колодцев

По состоянию на 22 апреля, в столице Татарстана от снега очищены более 90% кровель жилых многоквартирных домов и социальных учреждений, а также свыше 80 % дождеприемных колодцев города. Об этом на «деловом понедельнике» 25 марта заявил начальник Управления гражданской защиты мэрии Казани Сергей Чанкин.

По его словам, все городские службы и подрядные организации в оперативном порядке продолжают вывозить снег из Казани и очищать места его скопления, чтобы избежать возможного паводка и подтоплений. Чанкин отметил, что, по прогнозам синоптиков, в начале апреля дневные температуры будут выше нуля, а это подразумевает активное таяние снега.

По словам заместителя руководителя исполнительного комитета г. Казани Игоря Куляжева, период зимнего содержания официально закончится 15 апреля. При вывозе снега «отдельный упор делается на места, которые ежегодно подвергаются этой проблеме: это улицы Несмелова, Беломорская, Амирхана и Арбузова».

Куляжев также подвел итоги содержания улично-дорожной сети в зимний период.

— Вывоз снега стал одним из ключевых вызовов этой зимы. Всего за сезон-2023/2024 с городских улиц вывезено и утилизировано более 2,1 млн тонн снега. Это рекордный показатель для города. Такого на своем веку мы не видели. Все восемь снегоплавильных пунктов в течение сезона работали исправно. В том числе свою первую зиму отработали новый пункт по улице Портовой и новая снегоплавильная камера на улице Несмелова. Более одного миллиона тонн они приняли, — заявил Куляжев.

Оставшийся снег складировали на 12 временных площадках, так как нагрузка на снегоплавильные пункты превышала их заявленные возможности почти на 50%.



Галия Шакирова