Цены на нефть растут, марка Brent торгуется выше $85,3 за баррель

В понедельник цены на нефть эталонных марок повышаются после снижения в конце прошлой недели. Это происходит из-за усиления геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров возможными перебоями с поставками на мировой рынок.

Так, по данным на 8.08 мск, цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $85,32 за баррель. Это на 0,6% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросли на 0,6%. Теперь они составляют $81,13 за баррель.

Ранее цены на нефть в конце торговой недели практически не изменились. Согласно данным торгов, стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,03%, до $85,75 за баррель.

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Разиль Самигуллин