Нефть марки Brent торгуется около $85,75 за баррель

Цены на нефть в конце торговой недели практически не изменяются. Согласно данным торгов, стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,03%, до $85,75 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на WTI на май подешевели на 0,07% (на $0,07), до $81 за баррель.

Ранее стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,85% и составила $85,76 за баррель. Цена нефти WTI с поставкой в апреле уменьшилась на 2,17% и достигла $81,66 за баррель, а майские фьючерсы на этот сорт торгуются по $81 за баррель, потеряв 2,09% стоимости.

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Разиль Самигуллин