Татарстанцы до 30 апреля могут выбирать общественные пространства для благоустройства в 2025 году

В Татарстане до 30 апреля продолжается голосование за общественные пространства и дворы, которые будут благоустроены в 2025 году. Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет.

Перечень парков и скверов представлен 24 казанскими территориями. Среди них — территория Большого Чайкового озера (вторая очередь), набережная озера Нижний Кабан (третья очередь), сквер у филармонии, парк «Волжские просторы», сквер «Тебриз» и другие. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Также татарстанцы могут выбрать 200 территорий домов, которые в приоритетном порядке будут благоустроены по республиканской программе «Наш двор».

Ранее жители Чистополя выбрали две территории, которые могут быть представлены на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Речь идет об улице Ленина и променаде вдоль дамбы.

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Разиль Самигуллин