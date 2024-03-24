Зарплата автомойщика в Казани за год выросла на 10%

В Казани с марта 2023 года заработная плата автомойщиков выросла на 10% и составила в среднем 55 тыс. рублей, рассказали «Реальному времени» в сервисе поиска работы SuperJob.

Также повысилась заработная плата других сезонных вакансий: водителей складского погрузчика — на 9%, с медианной зарплатой в 60 тыс. рублей, и шиномонтажников — +7% год к году, с медианной зарплатой в 80 тыс. рублей.

Максимальная заработная плата автомойщиков в Казани составляет 80 тыс. рублей, шиномонтажников — 130 тыс. рублей, а водителей складского погрузчика — 85 тыс. рублей, выяснило «Реальное время».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».