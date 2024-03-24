Проезд на поезде для родственников пострадавших и погибших в теракте в «Крокусе» будет бесплатным
Сегодня ОАО «РЖД» сообщило о бесплатном проезде для родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы.
— Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону, — сказано в соцсетях компании.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. В результате инцидента погибли 133 и пострадали 153 человека.
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