Новости происшествий

12:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Проезд на поезде для родственников пострадавших и погибших в теракте в «Крокусе» будет бесплатным

10:28, 24.03.2024

Сегодня ОАО «РЖД» сообщило о бесплатном проезде для родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы.

— Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону, — сказано в соцсетях компании.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. В результате инцидента погибли 133 и пострадали 153 человека.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

ПроисшествияБизнесОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также