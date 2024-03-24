Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане выросла почти на 3%

В Татарстане в феврале собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом накануне на совещании в Доме правительства РТ рассказал замминистра строительства Татарстана Алексей Фролов.

По словам Фролова, среднегодовой уровень собираемости платежей в 2024 году стал на 0,5% выше, чем в 2023 году, и составил 99,5%.

В России плановая индексация тарифов на коммунальные услуги планируется с 1 июля 2024 года. По поручению президента РФ в 2023 году планового повышения не было, сообщает Госкомитет Татарстана по тарифам.

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