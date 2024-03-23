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В Татарстане ожидается ухудшение погоды

18:58, 23.03.2024
В Татарстане ожидается ухудшение погоды
Фото: Шакирова Галия

УГМС по Республике Татарстан сообщает, что 24 марта на территории республики и в Казани местами ожидаются:

  • ночью и утром метель;
  • ухудшение видимости в осадках и явлениях до 1—2 км;
  • на дорогах может образоваться гололедица;
  • ночью и днем сильный ветер порывами 15—18 м/с (в Казани ночью и утром до 14 м/с).

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Общество Татарстан
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