В Татарстане ожидается ухудшение погоды
УГМС по Республике Татарстан сообщает, что 24 марта на территории республики и в Казани местами ожидаются:
- ночью и утром метель;
- ухудшение видимости в осадках и явлениях до 1—2 км;
- на дорогах может образоваться гололедица;
- ночью и днем сильный ветер порывами 15—18 м/с (в Казани ночью и утром до 14 м/с).
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым