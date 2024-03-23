В 2023 году ни один татарстанец не использовал маткапитал на социальную адаптацию детей-инвалидов

В 2023 году в Татарстане ни одна семья не использовала материнский (семейный) капитал на социальную адаптацию детей-инвалидов. Всего же выплатами в республике воспользовались 35 153 человека, узнало «Реальное время» от Фонда пенсионного и социального страхования России.

Больше всего материнский капитал в Татарстане тратили на улучшение жилищных условий. Этой возможностью воспользовались 21 317 человек. Суммарно по ПФО на эти цели маткапитал направили 145 769 человек.

На образование ребенка в Татарстане выплату направили 7 322 человека. Аналогичный показатель в Приволжском федеральном округе — 40 075 человек. На формирование накопительной части трудовой пенсии маткапитал в республике потратили 46 человек, в округе — 388 человек.

Вторым по популярности направлением использования материнского капитала стали ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка. В Татарстане такой возможностью воспользовались 6 468 человек, а в ПФО — 62 216 человек.

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Артем Гафаров