Легенда ЦСКА похвалил сборную России за разгром сербов

Фото: Дмитрий Резнов

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал товарищеский матч сборной России против сборной Сербии. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что раннее удаление омрачило игру.

Пономарев отметил, что матч был хороший, но исход игры мог бы быть другим, если бы сербы играли в равных составах. Он также добавил, что у российских футболистов есть развитие и заметен прогресс. Они отдавали непредсказуемые передачи и играли осмысленно. При этом сербские игроки создавали голевые ситуации у ворот россиян, но не смогли реализовать моменты.

Недавно стало известно, что Российский футбольный союз вслед за Высшей хоккейной лигой отменил на неопределенный срок спортивные мероприятия. Таким образом, отменился матч между челнинским «КАМАЗом» и красноярским «Енисеем», который должен был пройти сегодня.

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Олег Исаков