Башкирия обогнала Татарстан по количеству работающих нотариусов

На конец 2023 года в Татарстане зарегистрировано 159 фактически работающих нотариусов. С 2022 года их в республике стало на одного меньше, узнало «Реальное время» на основе данных Минюста России.

По количеству фактически работающих нотариусов Татарстан занимает третье место в ПФО, уступив Нижегородской области (163) и Башкортостану (196). Меньше всего нотариусов в ПФО работает в Чувашии (50), Мордовии (46) и Марий Эл (28).

В целом по Приволжскому федеральному округу Минюст России зарегистрировал 1 469 фактически работающих нотариусов, по России в целом же их — 1 913 (-20 по сравнению с концом 2022 года).

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Артем Гафаров