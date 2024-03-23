Рифкат Минниханов и Ленар Сафин вошли в коллегию Минобрнауки Татарстана

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об обновлении состава коллегии Министерства образования и науки республики. Всего в состав вошли четыре человека: президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, ректор КФУ Ленар Сафин, заведующая детсадом №101 комбинированного вида Кировского района Казани Лилия Галиева, председатель Профессионального союза работников народного образования и науки России Ирина Проценко.

Также изменилось название должности Ильдара Гильмутдинова — «первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председатель Совета общественной организации „Федеральная национально-культурная автономия татар“».

Ранее Кабмини Татарстана постановил внести изменения в состав коллегии Министерства образования и науки. Из состава коллегии исключены: экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров, заведующая МАДОУ «Детский сад №414» Ново-Савиновского района Казани Татьяна Пирская, председатель Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки Юрий Прохоров и экс-президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов.

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Разиль Самигуллин