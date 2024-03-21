Кабмин Татарстана внес изменения в состав коллегии Минобрнауки республики
Кабинет министров Татарстана постановил внести изменения в состав коллегии Министерства образования и науки. Из состава коллегии исключены: экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров, заведующая МАДОУ «Детский сад №414» Ново-Савиновского района Казани Татьяна Пирская, председатель Республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки Юрий Прохоров и экс-президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов.
В состав коллегии вошли:
- Лилия Галиева, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №101 комбинированного вида» Кировского района г. Казани (по согласованию);
- Рифкат Минниханов, президент государственного научного бюджетного учреждения «Академия наук Республики Татарстан»;
- Ирина Проценко, председатель Татарстанской республиканской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
- Ленар Сафин, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию).
Кроме того, должность Ильдара Гильмутдинова будет изложена в другой редакции: «первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам национальностей, председатель Совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар» (по согласованию)».
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