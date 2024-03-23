На окончательную ликвидацию пожара в «Крокус Сити Холле» пожарным потребуется два часа

Для завершения тушения пожара в «Крокус Сити Холле» пожарным потребуется два часа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя начальника подмосковного главка МЧС по Московской области Александра Перегуда.

Также в ГУ МЧС отметили, что после ликвидации пожара в здании начнется разбор завалов в зрительном зале.

Напомним в больницах Москвы и Московской области после теракта в «Крокус Сити Холле» находится 115 человек, в том числе пять детей.

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Разиль Самигуллин